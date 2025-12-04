PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hoher Schaden in leerstehendem Klinikgebäude +++ Einbruch in Tennisclub +++ Reifen an zwei Autos zerstochen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hoher Schaden in leerstehendem Klinikgebäude, Friedrichsdorf, Köppern, Emil-Sioli-Weg, Dienstag, 02.12.2025, 12 Uhr bis Mittwoch, 03.12.2025, 8.15 Uhr

(da)Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in ein ehemaliges Klinikgebäude in Köppern eingestiegen und haben erheblichen Schaden angerichtet. Die Täter hebelten zwischen 12 Uhr mittags und 8.15 Uhr am Folgetag an mehreren Fenstern und Türen des Objekts im Emil-Sioli-Weg. Nachdem sie in die Räumlichkeiten gelangt waren, durchwühlten sie mehrere Regale und Schubladen. Darüber hinaus entleerten sie einen Feuerlöscher auf den Fluren. Der hinterlassene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

2. Einbruch in Tennisclub,

Oberursel, Oberurseler Straße, Mittwoch, 03.12.2025, 23.30 Uhr

(da)Am Mittwoch sind kurz vor Mitternacht Unbekannte in einen Tennisclub in Oberursel eingestiegen. Um 23:30 Uhr meldete sich die Alarmüberwachung des Gebäudes in der Oberurseler Straße bei den Vereinsverantwortlichen. Einbrecher waren gerade in die Räumlichkeiten eingedrungen. Die Polizei wurde alarmiert und durchsuchte das gesamte Gelände nach den möglichen Tatverdächtigen. Diese hatten jedoch bereits zwischenzeitlich die Flucht angetreten. Ob sie zuvor an Beute gelangt waren, ist noch unklar. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Sollten Sie gegen 23.30 Uhr verdächtige Feststellungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06171) 6240-0 an die Polizeistation Oberursel.

3. Reifen an zwei Autos zerstochen,

Oberursel, Oberurseler Straße, angezeigt am Mittwoch, 03.12.2025

(da)In den vergangenen zwei Nächten haben Unbekannte in Oberursel die Reifen von zwei Autos zerstochen. In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel ein roter Audi TT, der auf der Oberurseler Straße abgestellt worden war, den Tätern zum Opfer. Sie zerstachen den hinteren Reifen auf der Fahrerseite. Einen Tag später, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wurde ein grauer Honda Accord beschädigt. Auch hier wurde der hintere Reifen auf der Fahrerseite zerstört. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Oberursel bittet daher potenzielle Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell