PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche +++ Körperverletzung +++ Diebstähle +++ Verkehrsunfälle

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Einbruch in Kiosk

Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße, Samstag, 06.12.2025, 03:59 Uhr bis 04:04 Uhr,

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren entwendeten sie Tabakwaren im Gesamtwert von 120 Euro.

Die Täter wurden bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera videografiert und können wie folgt beschrieben werden:

Ein männlicher Täter war bekleidet mit einer dunkelgrünen Mütze und Jacke, einem schwarzen Pullover mit Kapuze, einem grauen Halstuch, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Reißverschlüssen, schwarzen Nike-Schuhe mit neongelber Ferse und weißen Handschuhen.

Der zweite männliche Täter war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer grauen Jacke und Jeans, einem dunklen Halstuch, weißer Unterbekleidung, schwarzen Schuhen und roten Handschuhen.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Hinweise können ebenfalls über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg vor der Höhe, Philosophenweg, Freitag, 05.12.2025, 12:50 Uhr bis 22:10 Uhr,

Am Freitag kam es in Gonzenheim zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang über den Balkon zum Einfamilienhaus, indem er die Balkontür gewaltsam aufbrach. Das Innere des gesamten Objektes wurde durchwühlt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Homburg vor der Höhe, Am Römischen Hof, Freitag, 05.12.2025, 12:50 Uhr bis 22:10 Uhr,

Am Freitag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang über den Balkon zu der Wohnung im ersten Obergeschoss, indem er die Balkontür gewaltsam aufbrach.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gartenhaus

Königstein im Taunus, Hartgrundweg, Sonntag, 30.11.2025 bis Freitag, 05.12.2025, 15:30 Uhr,

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartengrundstücken im Waldbereich und beschädigten dort Zaunelemente, Glasscheiben und Türschlösser in der mutmaßlichen Absicht, Gegenstände aus den dortigen Gartenhütten zu entwenden.

Die Tatausführung gelang den unbekannten Tätern nicht, sodass diese sich ohne Beute wieder entfernten.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Hinweise können ebenfalls über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Körperverletzung auf Weihnachtsmarkt

Königstein im Taunus, Hauptstraße, Freitag, 05.12.2025, 01:27 Uhr,

Im Rahmen einer psychischen Ausnahmesituation fasste eine 41-Jährige zwei Männer auf dem Gelände des Weihnachtsmarktes in den Schritt, wodurch diese sich belästigt fühlten. Des Weiteren schlug sie einer weiteren Frau ins Gesicht.

Die 41-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Beamten durch Besucher des Weihnachtsmarktes festgehalten. Dabei schrie sie lautstark um sich und versuchte zu flüchten. Eine Streife nahm die Frau kurze Zeit später fest und verbrachte sie zur Polizeistation Königstein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau einer Psychiatrie überstellt. Gegen sie wird nun wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung ermittelt.

Diebstahl aus Jackentasche

Bad Homburg vor der Höhe, Herrngasse, Samstag, 06.12.2025, 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr,

Am Samstagabend entnahm ein bisher unbekannter Täter auf dem Schlossplatz die Geldbörse aus der Jackentasche einer geschädigten Dame. Dieses wurde jedoch nicht bemerkt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich für die Übermittlung sachdienlicher Hinweise mit der Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Oberursel (Taunus), Kleine Schmieh / Ecke Oberhöchstadter Straße, Samstag, 06.12.2025, 12:39 Uhr,

Die Rettungswagenbesatzung des DRK befuhr, unter Einsatz von Sondersignalen (Martinshorn und Blaulicht), die Oberhöchstadter Straße in Oberursel (Taunus) in Richtung Füllerstraße.

Die 48-jährige, niederländische Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem PKW die Straße Kleine Schmieh in Oberursel (Taunus), in Richtung Oberhöchstadter Straße und wollte links auf die Oberhöchstadter Straße abbiegen.

Beim Abbiegevorgang missachtete die 48-jährige Unfallverursacherin die Vorfahrtsberechtigung des Rettungswagens und es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die 48-jährige Unfallverursacherin kam leicht verletzt in die Klinik.

Der 49-jährige Fahrer und die 32-jährige Beifahrerin des Rettungswagens wurden bei dem Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt und an der Unfallstelle entlassen.

Der Sachschaden wird auf ca. 65.000 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu melden.

Alkoholisierte Fahrzeugführerin überschlägt sich

Usingen, Am Riedborn, Samstag, 06.12.2025, 17:25 Uhr,

Am Samstagabend befuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin die Straße "Am Riedborn" in Usingen. Dort beabsichtigte die Frau in die Einfahrt ihrer Wohnanschrift einzubiegen, um zu den dortigen Garagen zu gelangen. Die Frau, welche zuvor auf dem Weihnachtsmarkt diversen alkoholischen Getränken zugesprochen hatte, schätzte die Kurve falsch ein und kollidierte beim Abbiegen mit der Wand einer rechtsseitig befindlichen Garage. Im Anschluss lenkte die Frau das Fahrzeug über einen Begrenzungsstein in ein starkes Gefälle, wo sich der Pkw überschlug und auf dem Dach zu liegen kam. Es entstanden ca. 15.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Bei ihr wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht

Neu-Anspach, Wiesenau, Sonntag, 07.12.2025, 00:50 Uhr,

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein weißer BMW 218d die Wiesenau in Neu-Anspach. Nach dem Spurenbild zu schließen war das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. In Höhe der Hausnummer 26 verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug mit einer Mauer und einer Laterne kollidierte. Der Fahrzeugführer ließ das völlig zerstörte Fahrtzeug zurück und flüchtete von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Die Polizei Usingen, die Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Kronberg im Taunus, Oberurseler Straße, Freitag, 05.12.2025, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 08:30 Uhr,

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken mit seinem Pkw den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten. Bei dem beschädigten Pkw handelt es sich um einen schwarzen Mercedes C 180.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen. Hinweise können ebenfalls über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

