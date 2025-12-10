PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-Jährigem aus Schmitten-Arnoldshain
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
-
1. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 75-Jährigem aus Schmitten-Arnoldshain,
Schmitten-Arnoldshain,
Mittwoch, 10.12.2025, 20:35 Uhr
Die am 10.12.2025 veröffentlichte Fahndung nach der vermissten Person aus Schmitten-Arnoldshain wird zurückgenommen. Im Rahmen der Suchmaßnahmen konnte der 75-Jährige wohlbehalten in der Ortslage Schmitten-Arnoldshain aufgefunden werden. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.
Wir bitten die Öffentlichkeitsfahndung und das Bildmaterial zu löschen und nicht weiter zu verwenden.
