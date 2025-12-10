PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Wohnungseinbrüche scheitern +++ Mann von Unbekannten geschlagen +++ Auseinandersetzung in Elektronikfachmarkt +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Wohnungseinbrüche scheitern,

Hochtaunus, Neu-Anspach und Kronberg am Taunus, Samstag, 06.12.2025, 11:45 Uhr bis Dienstag, 19:45 Uhr

(gü)In der Zeit von Samstag bis Dienstag wurden zwei Einfamilienhäuser von Einbrechern heimgesucht. Von Samstagvormittag bis Dienstagabend, 19:45 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich, ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Bächweg" in Neu-Anspach zu öffnen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen. Ein weiterer Versuch, in ein Einfamilienhaus in der "Wilhelm-Bonn-Straße" in Kronberg am Taunus einzudringen misslang ebenfalls. In diesem Fall hielt die Terrassentür dem Einbruchsversuch stand. Auch hier blieben die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Mann von Unbekannten geschlagen,

Bad Homburg v.d.H., Saalburgstraße, Dienstag, 09.12.2025, 11:07 Uhr

(gü)Am Dienstvormittag schlug ein Unbekannter einen anderen Mann in Bad Homburg v.d.H. und flüchtete im Anschluss. Gegen 11:10 Uhr fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Auto auf das Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs in der Saalburgstraße. Hier stieg der Unbekannte aus seinem Auto aus und ging zu dem Fahrzeug, in dem das spätere Opfer mit einer Begleitperson saß. Es gab einen Streit über einen zuvor gekauften Weihnachtsbaum. Unvermittelt schlug der Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich danach. Der Unbekannte konnte beschrieben werden als männlich, ca. 55 bis 65 Jahre alt, circa 1,75 m groß, mit kurzen Haaren und einem mitteleuropäischen Erscheinungsbild. Der Täter war bekleidet mit einer blauen Jacke. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Auseinandersetzung in Elektronikfachmarkt, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Dienstag, 09.12.2025, 10:30 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen wurde ein Mitarbeiter in einem Elektronikmarkt in Friedrichsdorf verletzt. Gegen 10:30 Uhr entfachte im Kassenbereich des Marktes in der Wilhelmstraße ein Streit, zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter. Hierauf soll der 30-jährige Kunde Ware auf den Boden geschmissen haben und sei daraufhin mit einem Hausverbot belegt worden. Während der Durchsetzung des Hausverbotes soll er dann seinem Gegenüber ins Gesicht geschlagen haben. Dieser wurde hierdurch verletzt. Eine herbeigerufene Polizeistreife nahm den 30-Jährigen fest und brachte ihn für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Im Anschluss wurde er mit einer Anzeige im Gepäck wieder entlassen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell