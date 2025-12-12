PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Einbrecher scheitern +++ Postzustellerin angefahren +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher scheitern,

Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Mittwoch, 10.12.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 11.12.2025, 08:00 Uhr

(wie) In Usingen haben Unbekannte versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Am Gebäude brachen sie einen Rollladen aus der Verankerung und versuchten dann das Fenster gewaltsam zu öffnen. Dies misslang offenbar und die Täter suchten erfolglos das Weite. Am Fenster hinterließen sie einen Schaden in Höhe von circa 800 EUR. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172/120-0 entgegen.

2. Postzustellerin angefahren,

Kronberg, Neubronnerstraße, Donnerstag, 11.12.2025, 15:05 Uhr

(wie) Am Donnerstagnachmittag ist in Kronberg eine Postzustellerin auf einem Zebrastreifen angefahren und verletzt worden. Die 50-Jährige überquerte gegen 15:05 Uhr zu Fuß mit einem Posttransportwagen die Neubronnerstraße auf dem Fußgängerüberweg (Zebrastreifen). Dies übersah offenbar ein 32-Jähriger, der mit einem Renault von der Neubronnerstraße in die Frankfurter Straße abbiegen wollte. Er erfasste das Transportgefährt und die Frau mit dem Pkw, sodass diese mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe stieß. Bei dem Unfall wurde die 50-Jährige schwer verletzt. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell