POL-HG: Jugendlicher am Bahnsteig in Richtung Gleise gestoßen - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Friedrichsdorf,

Bahnhof, Bahnstraße Donnerstag, 18:40 Uhr

(gü)Nach einem gefährlichen Vorfall am Bahnhof in Friedrichsdorf, bei dem ein Jugendlicher von einem Unbekannten in Richtung Bahngleise gestoßen wurde, ermittelt die Kriminalpolizei seit dem frühen Donnerstagabend. Gegen 18:40 Uhr stieg ein 15-jähriger zusammen mit zwei gleichaltrigen Freunden am Bahnhof aus einem Zug aus. Die Jugendlichen fuhren anschließend mit ihren E-Scootern zwischen den Gleisen 4/5 über den Bahnsteig in Richtung Treppenabgang. Als der 15-Jährige an einer bislang unbekannten Person vorbeifuhr, stieß dieser den Jugendlichen überraschend und kräftig in Richtung der Bahngleise. Der Junge konnte sich im letzten Moment abfangen - zeitgleich fuhr eine S-Bahn ein. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Jugendlichen, entfernte sich der Unbekannte und soll mit der zuvor einfahrenden S-Bahn in Richtung Frankfurt a.M davon gefahren sein.

Der Mann wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt, graue Haare, westeuropäisches Erscheinungsbild, normale Statur. Bekleidet war er mit einer ockerfarbenen Hose, blauem Hemd, roséfarbenem V-Ausschnitt-Pullover und einem grau-schwarz-karierten Jackett.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

