Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Gronau (Leine) OT Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) In der Zeit zwischen Donnerstag, den 18.12.2025, 17:00 Uhr und Freitag den 19.12.2025, 06:55 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Gronau (Leine) ein. Der Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell