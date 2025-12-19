PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Gronau (Leine) OT Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) In der Zeit zwischen Donnerstag, den 18.12.2025, 17:00 Uhr und Freitag den 19.12.2025, 06:55 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Gronau (Leine) ein. Der Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

  • 19.12.2025 – 12:58

    POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Radfahrer

    Hildesheim (ots) - ELZE - (hei) Am 18.12.2025, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Elze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 72-jährige Pkw-Fahrer von der Hauptstraße in die Brandstraße ab und ließ in dieser zunächst noch Fußgänger die Straße kreuzen. Anschließend setzte er seine Fahrt in Schrittgeschwindigkeit fort. Hierbei übersah ...

  • 19.12.2025 – 12:42

    POL-HI: Sachbeschädigung an PKW in Alfeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Unbekannte Täter beschädigen in der Nacht vom 18. auf den 19.12.2025 den Pkw eines 21 jährigen Alfelders. Der VW Golf war in der Göttinger Straße am Fahrbahnrand abgestellt worden. Am Fahrzeug wurden die beiden Reifen auf der Fahrerseite zerstochen. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

