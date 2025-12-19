POL-HI: Einbruchsdiebstahl in eine Kindertagesstätte in Gronau (Leine) OT Banteln - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
(schü) In der Zeit zwischen Donnerstag, den 18.12.2025, 17:00 Uhr und Freitag den 19.12.2025, 06:55 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße in Gronau (Leine) ein. Der Täter verschaffte sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang zum Objekt und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 EUR geschätzt.
Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Elze zu kontaktieren (Tel.: 05068/93380).
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell