Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in ein Firmenbüro in Freden

Hildesheim (ots)

Freden/Lkr. Alfeld (agu). Im nächtlichen Zeitraum von Donnerstag (18.12.) auf Freitag gelangten Einbrecher in ein Firmenbüro in der Dorfstraße in Freden OT Wetteborn und entwendeten u.a. höherwertigeres Equipment.

Bisherigen Ermittlungen nach hatten die Täter die Hauseingangstür mittels eines Einbruchwerkzeugs aufgebrochen und sich somit Zugang zum Firmenbüro verschafft. Daraus waren letztlich zwei Laptops, zwei Smartphones, ein spezielles Bau-Messgerät sowie ein kleiner Tresor mit Inhalt entwendet worden. Der Gesamt-Diebstahlsschaden wird auf eine 5-stellige Summe geschätzt. Weiterhin hatten die Täter versucht, durch eine weitere Zugangstür in den Wohnbereich des Gebäudes zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelungen war.

Etwaige Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181-80730 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell