Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(see) Am Donnerstag, den 18.12.2025, gegen 12:15 Uhr kam es im Kreisverkehr Bethelner Landstraße/ Ladestraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte befährt mit seinem Pkw den Kreisverkehr und muss an der Ausfahrt in Richtung Betheln verkehrsbedingt aufgrund eines querenden Fußgängers warten. Währenddessen versucht ein bislang unbekannter Fahrzeugführer innerhalb des Kreisverkehrs links am Pkw des Geschädigten vorbeizufahren und touchiert dabei die linke Heckschürze des wartenden Pkw. Anschließend entfernt sich der unbekannte Verursacher, ohne sich um Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei Elze bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Unfallflucht sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

