Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zollkontrolle im Zug bei Furth im Wald bringt unversteuerten Schmuck im Wert von etwa 5.700 Euro zum Vorschein

Regensburg (ots)

Bei einer kürzlich durchgeführten Zollkontrolle in einem grenzüberschreitenden Zug im Landkreis Cham überprüften Zöllner eine 41-jährige rumänische Staatsangehörige. Die Frau war zuvor aus der Türkei nach Prag geflogen und reiste anschließend weiter mit dem Zug Richtung Deutschland. Auf Nachfrage gab sie an, keine anmeldepflichtigen Waren dabeizuhaben.

Bei der Kontrolle ihrer Handtasche fanden die Zöllner jedoch mehrere hochwertige Schmuckstücke aus Gold, Silber und Diamanten - inklusive der zugehörigen Rechnung. Die anschließende Überprüfung ergab, dass der Schmuck aus der Türkei importiert wurde, ohne ordnungsgemäß beim Zoll angemeldet zu sein. Der Warenwert belief sich auf über 5.700 Euro. Ein Juwelier bestätigte die Echtheit der Schmuckstücke.

Aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung leitete der Zoll ein Steuerstrafverfahren gegen die Frau ein. Zur Sicherung der zu erwartenden Strafe musste sie noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro zahlen. Zusätzlich beglich sie die fällige Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 1.084,59 Euro ebenfalls direkt vor Ort. Nach der Zahlung durfte sie den Schmuck behalten und ihre Reise fortsetzen.

"Der Zoll ist im gesamten grenzüberschreitenden Warenverkehr im Einsatz - sowohl bei Einreisen aus Nicht-EU-Ländern als auch innerhalb der EU. Auch ohne feste Grenzkontrollen prüfen wir, ob Waren ordnungsgemäß angemeldet wurden und die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.", erklärt René Matschke, Leiter des Hauptzollamts Regensburg.

