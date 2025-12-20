PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-Hi: Diebstahl von Werkzeugen aus PKW

Hildesheim (ots)

Giesen- (ste) In der Zeit von Freitag, 19.12.25, 19:00 Uhr, bis Samstag, 20.12.25, 10:00 Uhr kam es in der Ortschaft Giesen gleich zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Unbekannte Täter entwendeten diverse Werkzeuge aus den Fahrzeugen. Der entstandene Sach- und Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

