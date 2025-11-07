PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der K105 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 07.11.25, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der K105, zwischen 
Rosenhagen und Dewitz, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand befuhr der 74-jährige deutsche Fahrer eines PKW  
Mercedes Benz die Kreisstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache
mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn. In der weiteren 
Folge kollidierte der PKW mit einem Straßenbaum. Der 74-Jährige wurde
bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Klinikum 
Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 
ca. 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

