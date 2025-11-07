Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der K105 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 07.11.25, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der K105, zwischen Rosenhagen und Dewitz, zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 74-jährige deutsche Fahrer eines PKW Mercedes Benz die Kreisstraße und kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn. In der weiteren Folge kollidierte der PKW mit einem Straßenbaum. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell