Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher in Jürgenshof aktiv

Jürgenshof (Alt Schwerin) (ots)

Aktuell häufen sich Einbrüche und Einbruchsversuche zur Tageszeit in Orten, die unweit der Bundesstraße 192 liegen. Zuletzt hatte die Polizei über zwei Fälle in Roez berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6144592

Gestern hat das Polizeirevier Röbel in 17214 Jürgenshof (bei Alt Schwerin) einen Einbruch und einen Einbruchsversuch als Anzeige aufgenommen. Einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern gelang es, in ein Einfamilienhaus im Bereich "Seeblick" einzudringen. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro, der Stehlschaden steht noch nicht fest. Ebenfalls in dem Bereich versuchten der oder die Täter, in ein weiteres Haus einzubrechen. In dem Fall gelang es den Tätern nicht, in das Haus zu kommen.

In beiden Fällen soll der mutmaßliche Tatzeitraum am Donnerstag zwischen 19.30 Uhr und etwa 20.45 Uhr liegen.

Auffällig: Der oder die Täter sind am Tag und nicht zur Nachtzeit aktiv und könnten zuvor ausgekundschaftet haben, wann die jeweiligen Bewohner für längere Zeit abwesend sind.

Die Polizei sucht daher nicht nur nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche gesehen und gehört haben. Interessant wäre für die weiteren Ermittlungen auch, ob Bewohner bereits im Vorfeld auffällige Personen oder Fahrzeuge in den Orten wahrgenommen haben.

Hinweise für den Bereich Alt Schwerin/Jürgenshof können an die Polizei Röbel unter 039931 / 848224 oder an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.

Mögliche Zusammenhänge zu Fällen im Landkreis in Orten nahe der B 192 in den vergangenen Wochen und den beiden aktuellen Fällen von gestern prüfen die Ermittler.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um gegenseitige Wachsamkeit unter Nachbarn. Wem auf dem Grundstück nebenan etwas Ungewöhnliches auffällt oder wer weiß, dass die Nachbarn längere Zeit weg sind, sollte verdächtige Bewegungen oder Geräusche umgehend der Polizei unter 110 melden.

Wer Hilfe beim Thema Einbruchsschutz benötigt, kann sich für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an Polizeihauptkommissar Torsten Dowe wenden. Er ist telefonisch tagsüber von montags bis freitags unter der 0395 / 55825134 erreichbar. Wer ihn nicht erwischt, spricht bitte auf den Anrufbeantworter und bekommt dann einen Rückruf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell