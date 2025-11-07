PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Durch Ortung: Transporter hunderte Kilometer entfernt gefunden

Neustrelitz (ots)

Dank eines Ortungssystems ist ein in Neustrelitz gestohlener Firmentransporter in Nordrhein-Westfalen gefunden worden.

Das Fahrzeug wurde im Zeitraum von Donnerstagabend, etwa 18.00 Uhr, bis Freitagmorgen, etwa 07.00 Uhr, von einer Baustelle in der Neustrelitzer Parkstraße gestohlen. Zudem haben der oder die Täter von verschiedenen Firmen, die auf der Baustelle derzeit arbeiten, hochwertige Werkzeuge entwendet. Darunter eine Akkupresse von Vigor, einen Stemmhammer von Bosch sowie weitere (Elektro-) Fachwerkzeuge wie Akkuschrauber und Kreissäge von der Marke Makita. Dieser Stehlschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Ein Mitarbeiter konnte den Transporter in Nordrhein-Westfalen orten. Die dortige Polizei fand das Fahrzeug und konnte es sicherstellen.

Die gestohlenen Werkzeuge könnten nun im Internet oder als Angebot an andere Firmen zum Kauf auftauchen.

Hinweise zu dem Diebstahl im Tatzeitraum oder zum Verbleib der Werkzeuge können an die Polizei Neustrelitz per Telefon unter 03981 / 258 224 oder per Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

