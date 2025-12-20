PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: ALFELD. Unbekannte Täter beschädigen 48 Weihnachtsbäume

Hildesheim (ots)

Eberholzen (geb). Im Tatzeitraum zwischen dem 19.12.2025, 15:30 Uhr bis 20.12.2025, 08:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter insgesamt 48 Weihnachtsbäume in der Dammstraße des Sibbesser Gemeindeteils Eberholzen. Hierzu besprühten Sie die Bäume mit orangenem Farbmarkierungsspray (Sprühfarbe) oder trennten Zweige mittels Garten-/Astschere ab. Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt zur Polizei Alfeld unter 05181/8073-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

