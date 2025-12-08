PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Wiesental - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Karlsruhe (ots)

Auf der Landesstraße 555 bei Kirrlach ereignete sich am Montagmittag gegen 13:50 Uhr ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Audi Q3 und einem 1er BMW.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer des Audis in den Gegenverkehr und kollidierte in der Folge mit einem entgegenkommenden BMW. Beide Fahrer befanden sich zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen und wurden aufgrund der Kollision verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber flog den 59-jährigen Audi-Fahrer in ein Krankenhaus. Die 58-jährige BMW-Fahrerin wurde mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht geschätzt werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsmaßnahmen ist der betroffene Streckenabschnitt der L 555 weiterhin in beide Richtungen gesperrt.

Simon Erhardt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Karlsruhe
