Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep):

Im Zeitraum vom 17.12.2025, 18:00 Uhr, bis 19.12.2025, 10:50 Uhr, kam es in der Dresdner Straße, 31188 Holle, auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken den Pkw eines Geschädigten. Der geschädigte Pkw Toyota stand in Höhe der Straße Am Rolande geparkt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw Toyota entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Mögliche Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell