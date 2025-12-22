Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Fahrzeug

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 19.12.2025, 18:00 Uhr, und dem 20.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Pkw Renault, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steuerwalder Straße in Hildesheim abgestellt war.

Unbekannte Täter verschafften sich offenbar mit einem Werkzeug Zugang zur Hecktür des Fahrzeuges und entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter auch eine Bohrmaschine.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Geräusche wahrgenommen? Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell