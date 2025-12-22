PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Fahrzeug

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Zwischen dem 19.12.2025, 18:00 Uhr, und dem 20.12.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Pkw Renault, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steuerwalder Straße in Hildesheim abgestellt war.

Unbekannte Täter verschafften sich offenbar mit einem Werkzeug Zugang zur Hecktür des Fahrzeuges und entwendeten mehrere Werkzeuge, darunter auch eine Bohrmaschine.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder auffällige Geräusche wahrgenommen? Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

    POL-HI: Tierquälerei -Zeugen gesucht-

    Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Am 20.12.2025, gegen 13:25 Uhr, wurde in 31188 Holle, eine bisher unbekannte Person durch Zeugen beobachtet, wie sie mutmaßlich Böller in Richtung einer Gruppe von Schwänen auf einem Feld südlich der Bahnhofstraße, Höhe Am Mohldberg, geworfen hat. Die unbekannte Person, die mit einer Warnweste bekleidet gewesen sei, habe sich anschließend mit einem weißen Fahrrad in Richtung ...

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - HOLLE (hep): Im Zeitraum vom 17.12.2025, 18:00 Uhr, bis 19.12.2025, 10:50 Uhr, kam es in der Dresdner Straße, 31188 Holle, auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW beim Ein- oder Ausparken den Pkw eines Geschädigten. Der geschädigte Pkw Toyota stand in Höhe der Straße Am Rolande geparkt. ...

    POL-HI: Hildesheim - Erneut rechtsradikale Sticker in Achtum

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Achtumer Ringstraße, wie ein Mann dort Sticker mit rechtsradikalem und ausländerfeindlichem Inhalt anbrachte. Sie informierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde eine Person angetroffen, die zunächst zu flüchten versuchte, nach wenigen hundert Metern und einem selbst verschuldeten Sturz ...

