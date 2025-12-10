PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann stürzt ins Gleis

Bad Rappenau (ots)

Nachdem eine Stadtbahn am Dienstagvormittag (09.12.2025) am Bahnhof Bad Rappenau zu früh zum Stehen kam, stürzte ein 61-Jähriger beim Aussteigen in den Gleisbereich.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen leitete der 24-jährige Triebfahrzeugführer einer Stadtbahn der Linie S42 gegen 11:00 Uhr am Bahnhof Bad Rappenau die Bremsung der Bahn zu früh ein. Hierdurch kam der Zug so zum Stehen, dass die letzte Tür noch nicht am Bahnsteig war. Ein 61-Jähriger bemerkte diesen Umstand offenbar nicht und stürzte beim Verlassen der Bahn in den Gleisbereich. Hierbei zog sich der deutsche Staatsangehörige leichte Verletzungen zu und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Bahnverkehrs gegen den Triebfahrzeugführer mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

