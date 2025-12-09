Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sulzburg: 75-Jähriger Hausbewohner bei Gebäudebrand gestorben

Freiburg (ots)

Am frühen Morgen des Dienstag, 9.12.2025, gegen 4:00 Uhr wurde der Polizei zunächst eine Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Weinstraße im Sulzburger Ortsteil Laufen gemeldet.

Als die Polizeistreife an der Örtlichkeit eintraf, befand sich das betroffene Gebäude bereits in Vollbrand.

Die ebenfalls alarmierte freiwillige Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde im Brandobjekt eine leblose männliche Person aufgefunden und geborgen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, handelt es sich bei der aufgefundenen Person um den 75 Jahre alten Hausbewohner.

Aufgrund des Löscheinsatzes mussten umliegende Straßen teilweise oder voll gesperrt werden.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Freiburg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell