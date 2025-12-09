Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unter Alkohol Unfall verursacht

Mit seinem Ford befuhr am Montag, 08.12.2025 gegen 21.30 Uhr ein 25 Jahre alter Mann die B317 von Schlechtnau kommend in Fahrtrichtung Geschwend. Vermutlich aufgrund der Kombination einer Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in der Ausfahrt einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Felswand. Durch die Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 25-Jährige sowie sein 28 Jahre alte Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 25000 Euro. Bei der Unfallaufnahme konnte bei beiden Beteiligten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werde. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,9 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Todtnau mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

