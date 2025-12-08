Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Hoher Sachschaden bei Brand am Eingangsgebäude des Mundenhofs - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 06.12.2025, gegen 23.35 Uhr, meldeten Zeugen einen Brand am Eingangsgebäude des Mundenhofs. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die mit Holzplanken verkleidete Außenfassade des Gebäudes bereits in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile verhindern.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler derzeit von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen des Einsatzes wurde zudem festgestellt, dass es auf dem Gelände des Mundenhofs mutmaßlich in derselben Nacht zu Vandalismus kam. Unter anderem wurden Sitzbänke umgestoßen. Ob zwischen den einzelnen Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

