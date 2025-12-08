PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ebringen: Bargeld und Bankkarten aus mehreren Fahrzeugen entwendet

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Samstag, 6.12.2025, zwischen 2:30 Uhr und 6:00 Uhr im Bereich der Talhauser Straße und Hifänzle Weg in Ebringen aus mindestens vier Fahrzeugen Bargeld und Bankkarten. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen mindestens elf Fahrzeuge in Ebringen nach Geld- und Wertgegenständen durchsucht worden sein. Ob die Fahrzeuge dabei verschlossen waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Wert der entwendeten Beute beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen mittleren zweistelligen Betrag.

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633 80618-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

So können Sie sich schützen:

   - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr 
     Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.
   - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit 
     auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße 
     "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren 
     Sie anschließend die Polizei.
   - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, 
     Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug 
     entfernen.
   - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen 
     mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. 
     Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so
     dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.
   - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch 
     diese Verstecke sind den Dieben bekannt.
   - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. 
     Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der 
     Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.
   - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn 
     verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort
     gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

