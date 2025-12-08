POL-FR: Hohentengen am Hochrhein: Unfall mit tödlichem Ausgang
Freiburg (ots)
Am Freitag, 05.12.2025, gegen 19:10 Uhr verunfallte aus bislang unbekannter Ursache ein 45-jähriger Fahrradfahrer. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation kam für den Fahrradfahrer jede Hilfe zu spät. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Fremdverschulden unwahrscheinlich. Es wird von einer medizinischen Ursache ausgegangen.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell