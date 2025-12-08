Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Geißlingen Einbruch in Produktionshalle

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 08:45 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Produktionshalle im Industriegebiet "Im Kies". Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Industriegebiet wahrgenommen haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316-531 entgegen.

