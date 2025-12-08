PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Geißlingen Einbruch in Produktionshalle

Freiburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.12.2025, 18:30 Uhr bis Samstag, 06.12.2025, 08:45 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Produktionshalle im Industriegebiet "Im Kies". Es wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Industriegebiet wahrgenommen haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316-531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:26

    POL-FR: Bad Säckingen: Schlägerei nach sexueller Belästigung

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 07.12.2025, gegen 01:30 Uhr kam es in einer Bar in der Metzgergasse in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Unbekannte eine 23-Jährige sexuell belästigt haben. Daraufhin habe der 21-Jährige diesen auf ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:21

    POL-FR: Klettgau/ Grießen: Einbruch in Wohnung

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 06.12.2025, im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannte Art und Weise in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Sachschaden verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:19

    POL-FR: Lörrach: Versuchter Tageswohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 05.12.2025, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Straße "Im Sand" in Lörrach gewaltsam einzudringen. Aufgrund der Anwesenheit der Anwohner, flüchtete die Täterschaft unerkannt und es blieb beim Versuch. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren