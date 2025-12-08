Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.12.2025, im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Straße "Im Sand" in Lörrach gewaltsam einzudringen. Aufgrund der Anwesenheit der Anwohner, flüchtete die Täterschaft unerkannt und es blieb beim Versuch. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Straße "Im Sand" oder der näheren Umgebung Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Autos der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

