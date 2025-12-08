Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Fahrnau: VW in der Turmstraße beschädigt - 8000 Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, 06.12.2025 zwischen 16.00 Uhr und 21.40 Uhr einen in der Turmstraße, am Straßenrand geparkten VW. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro. Aufgrund des erheblichen Sachschadens ist davon auszugehen, dass der Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen sehr stark und mit einem hörbaren Geräusch verbunden war. Daher hofft das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) auf Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

