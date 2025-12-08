Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz- hier: Fahndungsrücknahme

Freiburg (ots)

2. Folgemeldung:

Der Vermisste wurde am Sonntagnachmittag, 07.12.2025, in einem Waldstück nördlich von Bad Säckingen leblos aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Öffentlichkeitsfahnung wird hiermit zurückgenommen.

Freiburg Folgemeldung:

Nach wie vor finden Suchmaßnahmen nach dem Vermissten statt. Dabei waren heute auch die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnende der "Weihermatt" und nördlicher gelegener Straßenzüge ihre Videoaufzeichnungen in Augenschein zu nehmen und Sichtungen des Vermissten dem Kriminaldauerdienst Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 500 mitzuteilen.

Erstmeldung:

Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten bisher den Vermissten nicht finden. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an.

