Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kfz.-Kennzeichen entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen

- Riegel a.K.

Im Zeitraum Freitag, 05.12.2025, 08:40 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 15:10 Uhr, wurden in Riegel a.K., Leopoldstraße, auf dem dortigen R+R Parkplatz, an einem geparkten Pkw die beiden amtlichen Kennzeichenschilder entwendet.

Zur Tatzeit befand sich der Pkw, Mini Cooper, Farbe Grau, ordnungsgemäß geparkt auf dem P+R Parkplatz. Durch den oder die Täter wurden an dem Pkw das vordere und hintere amtliche Kennzeichenschild (ausgestellt für den Landkreis Emmendingen) entwendet.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Stand 07.12.2025; 08:20 Uhr

RM/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell