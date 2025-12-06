Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: A861, km 0,200, GZA Rheinfelden: Auffahrunfall im Einreisebereich - Geschädigter Pkw entfernt sich von der Unfallörtlichkeit - Zeugenaufruf der Polizei

Freiburg (ots)

Am 06.12.2025, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich im Einreisebereich aus der Schweiz, auf der Bundesautobahn A861, Höhe Kilometer 0,200, ein Auffahrunfall zwischen einem schwarzen Tesla (vermutlich SUV, Schweizer Kennzeichen ZH-XXXXX, geführt von einer weiblichen Fahrzeugführerin) und einem weißen VW Tiguan. Der Unfall ereignete sich unmittelbar vor der Grenzzollanlage Rheinfelden. Nach der Kollision entfernte sich der geschädigte Tesla unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum gesuchten Tesla oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Weil am Rhein unter der Rufnummer 0761 98000 in Verbindung zu setzten.

PP FR/FLZ - TB

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell