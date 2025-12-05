PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbrüche im Industriegebiet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 04.12.2025, auf Freitag, 05.12.2025, gelangte unbekannte Täterschaft gewaltsam in mehrere Gebäude in der Industriestraße in Lauchringen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen es mindestens zwei Tatverdächtige gewesen sein, die es auf Bargeld abgesehen hatten. Die Taten sollen zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens stattgefunden haben. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos in der Industriestraße oder der näheren Umgebung wahrgenommen haben. Außerdem werden die Firmenverantwortlichen im Industriegebiet gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges dem Polizeiposten Tiengen mitzuteilen. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

