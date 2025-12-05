PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fremder in der Wohnung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025m gegen 9:45 Uhr stellte eine Bewohnerin in der Bergseestraße eine fremde Person mit Sturmhaube in ihrer Wohnung fest. Die unbekannte Person flüchtete aus der Wohnung. Sie wird als groß und schlank beschrieben. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen in der Bergseestraße wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Person geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

