Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag,04.12.2025, gegen 19 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Haus in der Straße Hinter der Eich in Schallbach. Nachdem die Täterschaft mehrere Räume durchsucht hatten, wurden sie nach bisherigen Erkenntnissen gestört und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Sachschadens und ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in Schallbach in der Straße Hinter der Eich oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Autos festgestellt haben. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07621 176 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

