Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger von Auto angefahren - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 17:45 Uhr, beabsichtigte ein 61-Jähriger die K6354 an der Überquerungshilfe vom Wittlinger Weg in Richtung Autobahnunterführung zu überqueren. Ein 83-jähriger VW-Fahrer erkannte den dunkel gekleideten Fußgänger zu spät und traf diesen im Vorbeifahren mit dem Seitenspiegel. Der Fußgänger wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Auto dürfte sich auf ungefähr 1.000 Euro belaufen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

