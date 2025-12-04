Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Diebstahl aus Wohnung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, im Zeitraum von 9:30 bis 12:30 Uhr, gelangte bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Kettelerstraße in Tiengen, während ein Anwohner mit Gartenarbeiten beschäftig war. Die Täterschaft durchsuchte mehrere Zimmer, entwendete Wertgegenstände und entkam unerkannt. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum in der Kettelerstraße oder der Umgebung verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07751 8316 531 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell