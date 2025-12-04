Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Rheinheim: Einbruch in mehrere Gartenhütten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände einer Kleingartenanlage im Inselweg in Rheinheim. Dort wurden mehrere Gartenhütten gewaltsam geöffnet und verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum im Inselweg in Rheinheim verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07751 8316 531 entgegen.

