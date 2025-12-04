PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Rheinheim: Einbruch in mehrere Gartenhütten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf das Gelände einer Kleingartenanlage im Inselweg in Rheinheim. Dort wurden mehrere Gartenhütten gewaltsam geöffnet und verschiedene Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum im Inselweg in Rheinheim verdächtige Personen oder Autos wahrgenommen haben. Der Polizeiposten Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 15:31

    POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 19:30 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Anwesen in der Eichamtstraße in Rheinfelden einzudringen. Ein Anwohner wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und konnte den Notruf wählen. Die Täterschaft konnte trotz sofortiger Großfahndung nicht mehr festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:49

    POL-FR: Freiburg: Fahrzeug durch verlorene Radkappe beschädigt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagabend, dem 02. Dezember 2025, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, kam es auf der B31a in Freiburg zu einem Vorfall, bei dem ein Autofahrer von einem anderen Pkw überholt wurde und dabei Schaden an seiner Fahrertür erlitt. Der Autofahrer befuhr die B31a von der Ochsenbrücke in Richtung Schnewlinbrücke. Kurz vor der Ausfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren