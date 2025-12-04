PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 19:30 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Anwesen in der Eichamtstraße in Rheinfelden einzudringen. Ein Anwohner wurde auf den Einbruchsversuch aufmerksam und konnte den Notruf wählen. Die Täterschaft konnte trotz sofortiger Großfahndung nicht mehr festgestellt werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die in der Eichamtstraße in Rheinfelden oder in der Umgebung verdächtige Personen oder Autos festgestellt haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre Videoaufzeichnungen zu sichten und Verdächtiges der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat Lörrach ist unter 07621 176 0 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Telefon 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

