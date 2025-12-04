Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Versuchter Diebstahl eines Wohnwagens

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 21:15 Uhr, beobachtete eine Zeugin, wie ein Auto mit französischer Zulassung versuchte einen Wohnanhänger von einem Feld zu ziehen. Der männliche Tatverdächtige entfernte sich mit dem Auto nach Erkennen der Zeugin. Der Wohnwagen blieb zurück. Bei der polizeilichen Überprüfung wurde festgestellt, dass Diebstahlssicherungen durch die unbekannte Täterschaft entfernt wurden. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, Verdächtiges in Schallbach wahrgenommen haben oder Hinweise auf das Auto mit französischer Zulassung oder den möglichen Insassen geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein ist rund um die Uhr unter 07621 9797 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell