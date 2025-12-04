POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Schaffhauser Straße zur Straße "Im Häflä" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 89-jähriger Mercedesfahrer beim Einbiegen in die Schaffhauser Straße die Vorfahrt einer 68-jährigen Suzuki- Fahrerin. Durch die Kollision wurden beide Fahrende leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Es dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.
