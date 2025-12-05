Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, 03.12.2025 zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hörnle ein. Der oder die Täter betraten das Haus vermutlich durch die unten offenstehende Eingangstüre und verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt zur Hauseingangstüre der Wohnung. Die Hauseingangstüre wurde massiv beschädigt und im Inneren das Schlafzimmer durchwühlt. Der Diebstahlschaden sowie der Sachschaden an der Türe kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Hörnle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07621/1760 zu melden.

md/ce

