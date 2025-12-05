POL-FR: Efringen- Kirchen: Brand eines Autos auf Bundesautobahn A5
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 23:45 Uhr wurde ein brennendes Auto auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Weil am Rhein gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Auto nicht mehr retten, es brannte vollständig aus. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.
