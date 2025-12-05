POL-FR: Efringen- Kirchen: Brand eines Autos auf Bundesautobahn A5

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.12.2025m gegen 9:45 Uhr stellte eine Bewohnerin in der Bergseestraße eine fremde Person mit Sturmhaube in ihrer Wohnung fest. Die unbekannte Person flüchtete aus der Wohnung. Sie wird als groß und schlank beschrieben. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen in der Bergseestraße wahrgenommen haben oder ...

