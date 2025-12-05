Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gestürzte Frau am Rheinufer

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 17:45 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen auf Hilfeschreie vom Rhein her aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte konnten einen Rollator auf dem Fußweg und eine gestürzte Frau in der Böschung zum Rhein finden und Erste Hilfe leisten. Nachdem die Frau durch die Freiwillige Feuerwehr geborgen war, wurde sie durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert.

