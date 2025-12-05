Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Graffiti-Sprayer

In den späten Abendstunden des 05.12.2025 kam es in der Hochburger Straße in Emmendingen zu Farbschmierereien durch Graffiti an zwei Wohnhäusern.

Einer der Hausbewohner konnte den männlichen Täter beobachten, wie dieser einen Schriftzug auf die Hauswand sprühte und anschließend mit einem älteren Kleinwagen, rot-silber, mit Offenburger Zulassung davonfuhr. Der Täter soll um die 30 Jahre alt sein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zum rot-silbernen Kleinwagen, dem Kennzeichen oder dem Fahrer geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Emmendingen, 07641-5820

