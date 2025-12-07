Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Weisweil - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Sonntag, den 07.12.2025, gegen 01:15 Uhr, wurde versucht, in eine Kellerwohnung eines Einfamilienhauses in der Friedhofstraße in Weisweil einzubrechen. Der Einbruchsversuch weckte den Hausbewohner, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07641/582-0 vom Polizeirevier Emmendingen entgegengenommen.

MP/tm

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell