Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen

   - Malterdingen

Im Zeitraum Freitag, 05.12.2025, 17:46 Uhr, bis Samstag, 06.12.2025, 19:21 Uhr, wurde in Malterdingen, Fernecker Tal, ein ordnungsgemäß verschlossenes Fahrrad (e-Bike) aus einem Carport entwendet.

Beim entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Citybike, Damenrad, Marke Cube, Modell Nuride Hybrid Perform Allroad, Farbe Anthrazit.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 3.000,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Stand: 07.12.2025; 08:25 Uhr

RM/FLZ

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

