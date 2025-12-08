PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 156/ Gemarkung Titisee-Neustadt: Polizeibeamter bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 07.12.2025, gegen 21:45 Uhr verunfallte ein Streifenwagen des Polizeireviers Titisee-Neustadt auf der Landstraße 156 im Bereich einer Kurve zwischen Titisee und Neustadt. Das Dienstfahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei Polizeibeamten im Alter von 37 und 25 Jahren besetzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen die L 156 aus Titisee kommend in Richtung Neustadt und kam dabei aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Streifenwagen und kollidierte final mit einem Baum.

Der 37-jährige Fahrer des Dienstwagens erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Beifahrer musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde zur Rekonstruktion des Geschehens ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, der noch am späten Abend an die Unfallstelle kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

