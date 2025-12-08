Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 156/ Gemarkung Titisee-Neustadt: Polizeibeamter bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 07.12.2025, gegen 21:45 Uhr verunfallte ein Streifenwagen des Polizeireviers Titisee-Neustadt auf der Landstraße 156 im Bereich einer Kurve zwischen Titisee und Neustadt. Das Dienstfahrzeug war zum Zeitpunkt des Unfalls mit zwei Polizeibeamten im Alter von 37 und 25 Jahren besetzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Streifenwagen die L 156 aus Titisee kommend in Richtung Neustadt und kam dabei aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Streifenwagen und kollidierte final mit einem Baum.

Der 37-jährige Fahrer des Dienstwagens erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der Beifahrer musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde zur Rekonstruktion des Geschehens ein Unfallsachverständiger hinzugezogen, der noch am späten Abend an die Unfallstelle kam. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell