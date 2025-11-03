Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen in der Regionalbahn 64

Kleve - Gronau (ots)

Am Sonntagnachmittag, 2. November 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen in der Regionalbahn 64 eine 23-jährige Serbin. Die Überprüfung der Personalien der Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass sie wegen Betruges mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Mühlheim gesucht wird. Hiernach muss die Frau in Untersuchungshaft, da sie der Hauptverhandlung vor Gericht unentschuldigt ferngeblieben war. Die Gesuchte wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Dienststelle Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte am Montagmorgen die Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht Rheine.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell