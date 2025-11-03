PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg - Bundespolizei stellt Taschendiebe im ICE - Haftbefehl vollstreckt

Duisburg (ots)

Erfolgreicher Einsatz der Bundespolizei: Am Sonntagmittag, den 02. November 2025 nahmen eingesetzte Bundespolizisten zwei mutmaßliche Taschendiebe im ICE 519 (Dortmund-Duisburg) fest.

Zivilfahnder hatten die Männer beobachtet, wie sie sich auffällig im Bereich der Gepäckablagen bewegten und offenbar Absprachen trafen. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Duisburger Hauptbahnhof entwendeten das Duo einen Rucksack im Wert von 300 Euro. Noch am Bahnsteig konnten sie gestellt werden. Der 63-jährige Deutsche Geschädigte hatte den Diebstahl zunächst nicht bemerkt.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 43-jährigen algerischen und einen 36-jährigen französischen Staatsangehörigen. Im Zuge der Ermittlungen konnte den Tatverdächtigen zudem eine weitere, gleichgelagerte Tat vom 01. November 2025 zugeordnet werden.

Gegen den 43-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg vor - er wurde in die Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn eingeliefert. Der 36-Jährige wurde aufgrund fehlender Haftgründe und erkennungsdienstlicher Behandlung auf freiem Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

