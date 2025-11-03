Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt international gesuchten Straftäter fest - Der Betreffende muss eine 2 ½ - jährige Haftstrafe antreten

Aachen (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen hat die Bundespolizei am Freitagnachmittag in Aachen-Vetschau einen 52-jährigen Rumänen festgenommen, der mit internationalem Haftbefehl der rumänischen Behörden gesucht wurde.

Der Betreffende wurde zu einer 2 ½ - jährigen Freiheitsstrafe von der rumänischen Justiz verurteilt, weil er sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt und dabei einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Dabei wurde ein weiterer Verkehrsteilnehmer verletzt. Er wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Das bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängige Verfahren wurde zur richterlichen Anhörung dem Amtsgericht in Aachen vorgelegt. Eine Entscheidung über die Auslieferung des 52-Jährigen an die rumänischen Behörden steht zurzeit noch aus.

Am Samstag nahmen die Beamten noch einen 43-jährigen Deutschen am Bahnhof in Herzogenrath fest. Er hatte gegen Führungsaufsichtsauflagen des Landgerichtes Aachen verstoßen. Im Rahmen der Strafvollstreckung sollte er eine Geldstrafe von 720,- Euro zahlen oder ersatzweise eine 30-tägige Freiheitsstrafe antreten. Da er die Geldstrafe zahlen konnte, wurde ihm die Weiterreise gestattet.

Am Sonntagabend vollstreckten die Beamten in der Kontrollstelle in Aachen-Vetschau einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung der Staatsanwaltschaft Verden. Der Betreffende konnte seine Geldstrafe plus Kosten von über 1300,- Euro nicht zahlen. Er muss jetzt eine 40-tägige Freiheitsstrafe antreten. Er wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert, um ihn später in eine Justizanstalt zu überführen.

