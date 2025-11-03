Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebstahl am Düsseldorfer Hauptbahnhof - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf (ots)

Am späten Vormittag des 02. Novembers 2025 konnte eine Streife der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof zwei mutmaßliche Taschendiebe vorläufig festnehmen.

Eine 20-jährige Bosnierin und ein 23-jähriger Bosnier stehen im Verdacht, einem 58-jährigen Deutschen während des Einsteigens in den Regionalexpress 6 (RE 6) die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet zu haben. Das Duo agierte arbeitsteilig und nutzte Abdeckmaterial, um den Diebstahl zu verschleiern. Kurz nach der Tat konnten sie durch Zivilfahnder der Bundespolizei im betroffenen Zug gestellt werden. Der männliche Tatverdächtige versuchte noch, das Diebesgut unbemerkt zu entsorgen.

Alle Beteiligten wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle gebracht. Im Rahmen der Videoauswertung konnten die Beschuldigten zudem einer weiteren, gleichgelagerten Tat vom Vortag zugeordnet werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten aufgrund fehlender Haftgründe von der Wache entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell